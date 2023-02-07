В Прикамье на карантин по ОРВИ и гриппу отправили 180 классов и групп в детсадах

Фото: Юлия Лоза
За неделю с 30 января по 5 февраля в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели 27 070 жителей. Это на 3,3% больше, чем неделей ранее, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Среди всех заболевших 56% — взрослые. В крае циркулируют вирусы «свиного» гриппа и гриппа В, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.
На карантин отправили 322 класса в 102 школах и 108 групп в 72 детсадах Пермского края. Бо
Для профилактики заражения рекомендуют носить маску в многолюдных местах, часто мыть руки, не допускать переохлаждения, избегать контакта с больными и регулярно проветривать помещения.
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