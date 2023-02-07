В Перми в Красных казармах избавляются от исторических зданий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В микрорайоне Красные казармы в Перми начали сносить исторические здания. Они были построены в начале прошлого века. Фотографии с места появились в соцсетях.

С нескольких домов сняли крышу. Уже начала работать техника. В соцсетях пермяки стали активно обсуждать снос. «Был шикарный комплекс, военный городок начала ХХ века, сохранившийся почти полностью. Это большая редкость. В таком виде подобный комплекс сохранился почти единственный в России. Но это в прошлом», — пишут пользователи Сети.

Некоторые комментаторы отметили, что городок со временем мог бы стать музеем, ведь здесь в разное время были такие известные личности, как Надежда Крупская, Георгий Жуков и многие другие.

В администрации Перми «КП-Пермь» ответили, что сносом занимается Министерство обороны.

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