В этом году в Перми отремонтируют 57 дворов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтируют 57 дворовых территорий, прилегающих к 76 домам. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Демкин.

Работы запланированы во всех районах. Дворы обещают сделать ухоженными с обустроенными детскими площадками и парковочными местами. Подробнее с адресами дворов можно ознакомиться по ссылке.

Также мэр Перми отметил, что до 15 мая в районных администрациях принимают заявки на ремонт дворов по городской программе «Благоустройство придомовых территорий». Подать их могут управляющие компании.

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