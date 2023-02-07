В Перми бывший офис Сбербанка на бульваре Гагарина станет гостиницей

Фото: сайт гостиницы Holiday Inn

Пермская гостиница Holiday Inn на бульваре Гагарина, 65а увеличит количество номеров на четверть. Сделано это будет благодаря примыкающему к ней зданию бывшего офиса Сбербанка. Его реконструируют и переделают под гостиницу, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Трехэтажное здание площадью 3 тысячи квадратных метров изначально продавали за 119 млн рублей, но цена выросла до 130 млн. На реконструкцию потребуется еще порядка 50 млн.

На втором этаже здания появятся около 30 гостиничных номеров, а на третьем — конференц-центр. Бывший офис Сбербанка соединят с основным зданием гостиницы переходами. Первый этаж продолжит занимать банк.

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