Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 7 февраля 2023 года к 08:00 пробки в 5-6 баллов отмечаются в нескольких частях Перми.

В Индустриальном районе есть затруднения в движении на кольцевой развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо», на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, на ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской.

В центре города заторы появились на ул. Попова в обоих направлениях на участке между ул. Пушкина и ул. Луначарского, а так же на той же ул. Попова от ул. Ленина до ул. Петропавловской.

В Мотовилихе начинает скапливаться транспорт на ул. Мостовой при движении от ул. Фокинской до ул. Соликамской. Первые пробки в 8-9 баллов появились на ул. Кирпичной от ул. Гашкова до ул. Соликамской, ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской.

Обратите внимание, при подъезде к Сосновому бору на ул. Якутской произошло ДТП. Здесь можно потерять время в заторе!

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 3 балла. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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