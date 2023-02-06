Александр Пономарев ушел с должности первого замминистра регионального минстроя

Должность первого заместителя министра строительства Пермского края стало вакантным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарев уволился по собственному. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», эту информацию подтвердили и в пресс-службе краевого минстроя. Там сообщили, что последний рабочий день в вышеуказанной должности у Пономарева был 6 февраля.

Как пояснили в ведомстве, «Александр Евгеньевич решил уйти с государственной службы и рассматривает другие предложения о работе. Заявление об увольнении было подано еще до ухода с должности Андрея Колмогорова и назначения министром строительства Артема Габдрахманова».

До 6 февраля Пономарев был в отпуске. Сейчас должность первого заместителя министра строительства Прикамья стало вакантным.

Уточним, Александр Пономарев выполнял обязанности замминистра строительства Прикамья с 2020 года. До этого он возглавлял краевое управление капстроительства. Еще раньше - в течение 11 лет - Пономарев работал заместителем директора по развитию и капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

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