Бывший ректор Пермского университета вышел из всех структур вуза

Бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. Фото: t.me/dg_krasilnikov.

Напомним, 1 февраля стало известно о кадровых перестановка в руководстве ПГНИУ. На должность ректора назначили бывшего начальника управления кадровой политики ПГНИУ Игоря Германова, окончившего истфак Пермского госуниверситета в 1996 году.

Дмитрий Красильников, долгие года возглавлявший вуз, в те дни был на больничном. 30 января его госпитализировали на скорой прямо с работы. В 6-м часу вечера 1 февраля в личном телеграм-канале бывший ректор вуза поблагодарил всех, «кто поддерживал и продолжает поддерживать Пермский университет, - ученых, преподавателей, всех сотрудников и студентов, кто продолжает трудится на благо высшего образования и науки Пермского края».

Как сообщило 6 февраля издание URA.ru со ссылкой на свои источники в вузе, Дмитрий Красильников вышел из всех структур в университете. Бывший ректор в том числе покинул и редакционный совет ПГНИУ.

«Он разорвал вообще все связи с университетом. Пока на больничном, но уже не в больнице, дома», - написало издание.

Бывший ректор о выходе из структур вуза подтвердил. Преподавать в обозримом будущем он там тоже не планирует. Сказал, что пока на больничном и о планах не думал.

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