Экс-глава Добрянки Константин Лызов выйдет на работу в администрацию губернатора 13 февраля

Константин Лызов. Фото: er.ru

Бывший глава Добрянского городского округа Константин Лызов выйдет на новую работу уже 13 февраля. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как стало известно, Лызов займет пост заместителя руководителя администрации губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Напомним, глава Добрянки сложил свои полномочия досрочно 26 января. Добрянский городской округ Константин Лызов возглавлял с 2019 года. Руководил Добрянкой с 2005 года, поскольку до ее преобразования в округ по два раза избирался главой Добрянского городского поселения и Добрянского муниципального района.

Кстати, «за успешную реализацию государственных программ, национальных и федеральных проектов на территории округа» Лызова премировали – ему выплатили сумму в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. Также в начале прошлого года бывший глава округа получил вознаграждение в размере 176 тысяч рублей.

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