В Прикамье сын убил отца и год прятал его труп в диване

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Чайковского обратилась в полицию 3 февраля этого года. Она рассказала, что уже год не видела соседа и беспокоится, где он. Подробнее о случившемся сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Соседом оказался 57-летний мужчина, проживающий вместе с 34-летним сыном. Все это время сын о пропаже родителя не заявлял, что и насторожило полицейских. Зайдя в квартиру, они почувствовали неприятный запах. Внимание сразу привлек диван, обмотанный пленкой и скотчем. В диване в полиэтиленовом мешке обнаружили труп с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что год назад отец и сын вместе выпивали. Затем между родственниками возникла ссора, которая переросла в поножовщину. Убив отца одним ударом, сын перепугался и решил спрятать тело в диване. С того времени он жил вместе с трупом.

Сейчас горе-сын находится под стражей. Его ждет суд.

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