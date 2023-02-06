Пермский скалолаз и нытвенский пожарный поборются за 5 миллионов на СТС

Фото: скриншот видео соцсети Станислава Кокорина/ВКонтакте

Два пермяка снялись в премьерном выпуске спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», что будет транслировать телеканал «СТС». Как сообщает «Рифей-Пермь», за победу поборется известный скалолаз из Перми Дмитрий Тимофеев. 29-летний мужчина является многократным призером чемпионатов России, чемпионатов Европы и мира, многократным победителем и призером этапов Кубка мира. Полосу препятствий - самую сложную в мире, как говорят организаторы - попробует пройти и нытвенский пожарный Владимир Войтюк. Кстати, трассу из двух полос по 100 метров монтировали три недели. Она представляет собой конструкцию, части которой привезли на 35 грузовиках. На кону – 5 миллионов рублей.

Уточним, пермяки прошли отбор из двух тысяч кандидатов. Кроме них, в шоу примет участие 173 сильнейших атлета. Съемки проходили в Минеральных Водах. Эфир с пермяками покажут 13 февраля, начало в 20 часов.

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