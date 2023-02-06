Экс-замглавы Дзержинского района Перми Николаю Ракинцеву продлили домашний арест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший заместитель главы администрации Дзержинского района Николай Ракинцев останется под домашним арестом до апреля этого года. Такое решение принял Дзержинский районный суд.

Николая Ракинцева обвиняют в превышении должностных полномочий. Под домашним арестом он находится с декабря прошлого года. Изначально была избрана мера пресечения сроком на 1 месяц 23 суток, то есть до 7 февраля. Теперь ее продлили.

Напомним что Николай Ракинцев курировал в районной администрации вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности и призыва граждан на военную службу.

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