В Пермском крае интернетом обеспечены 100% школ региона

Дмитрий Махонин. Фото: Правительство Пермского края.

Обеспечение жителей Пермского края доступом к современным цифровым услугам является жизненной необходимостью. Краевые власти ведут планомерную работу по развитию сотовой связи и интернета во всех населенных пунктах региона.

Итоги работы ИТ-отрасли за 2022 год и планы на 2023-2025 годы глава Прикамья Дмитрий Махонин обсудил с краевым министром информационного развития и связи Петром Шиловских.

Губернатор Пермского края отметил, власти региона ведут масштабную работу по обеспечению доступа всех жителей Прикамья к мобильной связи и интернету, необходимо им обеспечить социально значимые объекты в небольших населенных пунктах.

«Мы уже добились того, что 100% школ Прикамья обеспечены интернетом. Сейчас первоочередная задача – добиться устойчивого сигнала на автодорогах края. Совместными усилиями развиваем важный сектор экономики - ИТ-отрасль. Поддерживаем и продвигаем местные компании не только внутри региона, но и на всероссийском и международном уровне. Многое сделано в рамках доступности населению государственных услуг. К 2024 году в электронную форму должно быть переведено 95% социально значимых услуг», - ставит задачу Дмитрий Махонин.

Руководитель краевого министерства информационного развития и связи Петр Шиловских рассказал об основных итогах работы за 2022год.

В прошлом году цифровыми сервисами удалось обеспечить 96 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек. В рамках региональной программы «Развитие информационного общества» и федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» доступ к связи и интернету получили более 27 тыс. человек. Сегодня услугами связи и мобильным интернетом могут пользоваться 99,2% жителей Пермского края.

Министерство продолжает работу по оснащению ИТ-инфраструктурой социальных объектов региона. Так, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 604 здания школ Прикамья уже подключены к Единой сети передачи данных.

Особое внимание уделяется обеспечению жителей и туристов подвижной радиотелефонной связью на автодорогах региона: в 2022 году были завершены работы по обеспечению сотовой связью дороги общей протяженностью 65 км. Станции сотовой связи установлены на региональных трассах: Пермь – Березники, Соликамск – Красновишерск, Кукуштан – Оса, Пермь – Ильинский. До 2025 года планируется обеспечить связью 99,9% автомобильных дорог Пермского края, покрыть связью те участки дорог, где невозможно дозвониться до экстренных служб.

В прошлом году завершился переход на использование отечественных средств защиты в серверном сегменте Центра обработки данных (ЦОД). Для организации защиты рабочих мест в органах власти на территории региона и их подведомственных учреждениях уже внедрено около 38 тыс. комплектов отечественной защиты. Начался поэтапный переход учреждений Пермского края с операционных систем Windows на отечественные – на базе Linux.

В 2022 году краевое ведомство обеспечило доступность государственных услуг для жителей региона, независимо от местожительства: отделения сотрудники МФЦ оказали свыше 3 млн услуг. В настоящее время все желающие могут получить в онлайн-режиме 86 массовых социально значимых услуг, которые доступны на портале «Госуслуги».

В ближайшие два года предстоит увеличить число людей, которые имеют доступ к цифровым услугам. До 2024 года к сотовой связи и интернету в крае должны подключить свыше 140 населенных пунктов. Эти меры позволят обеспечить доступом к современным цифровым услугам уже более 31 тыс. человек.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил краевому министерству развивать цифровые сервисы, внедрять больше уникальных услуг, востребованных у жителей: подача документов в профессиональные образовательные организации, доступ к системе «Моя школа», подача электронных заявлений на выплаты при ЧС и другие.

Еще одно поручение губернатора было связано с сотрудничеством и взаимодействием краевых властей с ИТ-сообществом.

«Необходимо поддерживать те предприятия, которые позволяют преодолеть трудности и переориентироваться на отечественные технологии. Это также возможность для малого и среднего бизнеса нарастить мощности для промышленных предприятий, создать новый импульс для развития ИТ-продукции. Важно способствовать развитию у промышленников собственных ИТ-секторов», – подвел итоги глава региона Дмитрий Махонин.

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