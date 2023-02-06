Мобильный консультант

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Зарплатная карта Сбербанка пользуется популярностью у жителей Пермского края не случайно, ведь при ее наличии открывается огромный ряд специальных предложений от сервисов Сбера и его партнеров. Среди интересных преимуществ для жителей Прикамья, получающих зарплату на карту Сбера, отметим новый формат в обслуживании – бесплатный сервис «Персональный мобильный менеджер».

Чтобы назначить встречу, достаточно позвонить по номеру 900 и сказать: «Персональный мобильный менеджер». Клиента соединят с сотрудником банка для уточнения деталей — времени и места встречи. Сотрудник приедет в назначенное время в офис клиента, кофейню, магазин, или другое удобное место, ответит на вопросы по продуктам и сервисам Сбера, поможет их оформить, а также разобраться в нюансах использования цифровых сервисов.

Ранее оставить заявку на встречу с менеджером можно было только через специальную форму на сайте Банка или в мобильном приложении с помощью виртуального ассистента.

«Мобильный менеджер» - бесплатный сервис, доступен всем клиентам Сберав Перми, Березниках, Кунгуре, Лысьве, Октябрьском, Соликамске, Чайковском и еще в более 240 городах России.