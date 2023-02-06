Как быстро продать квартиру

Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние годы в Прикамье активно идет строительство жилых домов. В нашем регионе появляются новые современные жилые комплексы, которые привлекают своим удобством и инфраструктурой. Пермяки все чаще задумываются о переезде в новое жилье. А как быть, если вы решили продать свою старую квартиру, а опыта в продаже недвижимости у вашей семьи нет? Специалисты СберБанка рассказали, как быстро, безопасно и правильно продать квартиру.

1. Помощь эксперта

Прежде чем выставлять квартиру на продажу, посоветуйтесь со специалистами, которые могу оценить вашу квартиру и назовут выгодную для вас на данный момент цену.

Быстро продать квартиру поможет сервис оценки недвижимости Домклик. Сервис позволяет узнать её рыночную стоимость и поставить справедливую цену. Это повысит спрос на квартиру и ускорит продажу.

2. Пакет документов

Их необходимо привести в идеальное состояние: проконсультироваться у ипотечного менеджера, у профессиональных риелторов, проверить, все ли документы готовы к сделке.

Самые главные документы — это бумаги БТИ, кадастровый паспорт, ЕГРН и т.д. Для чего необходимо готовить документы? Рынок очень «быстрый»: выбирая между несколькими квартирами, покупатель в первую очередь рассмотрит ту, у которой в идеальном состоянии документация.

3. Предпродажная подготовка квартиры

В первую очередь нужно избавиться от всего старого. Посмотрите на свою квартиру другим взглядом, представьте, что вы наконец-то из нее уезжаете: что вы заберете с собой? Над остальным надо задуматься — что с этим произойдет и что вы будете с этим делать.

Следующий момент — это идеальная чистота перед продажей. Если прибраться не позволяет время или здоровье, то пригласите клининговую компанию. Посмотрите на техническое состояние квартиры: работает ли свет, есть ли вода в кранах, не текут ли смесители и трубы. Если надо привести коммуникации в рабочее состояние — отремонтируйте! Для чего это обязательно нужно сделать? Чтобы выиграть в цене.

4. Фокус на фото

Также огромную роль в выгодной продаже жилья играют профессиональные фото объекта. Не пожалейте времени и сделайте удачные кадры своей квартиры, они помогут привлечь внимание потенциальных покупателей.