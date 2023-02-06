Жительницу Прикамья с серьезной болезнью глаза спасли челябинские врачи

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жительница Пермского края перед новым годом решила проверить зрение. На обследование она пошла, когда правый глаз начал хуже вдеть. Окулист сразу сказал, что там опухоль. Пермские медики посоветовали поехать на лечение в Челябинск, где в областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины есть маленькое офтальмологическое отделение, единственное в России.

Историю жительницы Прикамья рассказали наши коллеги из «КП-Челябинск». Женщина и не подставляла, что причиной ухудшения зрения могло стать внутриглазное злокачественное образование. Диагноз подтвердили челябинские врачи.

«Когда доктор все рассказала, и мы с ней остались вдвоем в кабинете, я не разрыдалась. Я онемела. Вышла, позвонила мужу. Он сказал, что люди без ног и рук живут, я без глаза тем более проживу», — вспоминает женщина. Она рассказала , что опухоль была хоть и не большой (2,2 мм), но опасной. Пришлось проводить две операции, но глаз сохранить удалось.

Сейчас пациентка ходит с повязкой на глазу и не может сказать, стала ли лучше видеть. Заведующая онкологическим отделением офтальмологии в Челябинске Ольга Власова отметила, что риск снижения зрения есть. Опухоль из глаза не убрали, а перекрыли аппликатором. Он затрагивает не только опухоль, но и здоровые ткани, из-за чего зрение может ухудшиться. Сама опухоль со временем должна превратиться в рубец. Такой метод лечения помогает сохранить глаз.

Скоро пациентка сможет вернуться домой, где ее ждут муж и трое детей. Ей еще не раз предстоит вернуться в Челябинск еще не раз: через месяц, три месяца, полгода и год. Врачи продолжат наблюдать за состоянием женщины.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65