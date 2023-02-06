Мобилизованные пермяки получили право на отсрочку арендной платы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные, контрактники и добровольцы из Перми теперь могут отсрочить уплату аренды. Соответствующее постановление подписано в горадминистрации в соответствии с распоряжениями правительства РФ и правительства Пермского края.

Отсрочку можно получить на время службы. Такая возможность дана тем, кто арендует муниципальную недвижимость. Для этого арендодателю нужно направить уведомление. К нему необходимо приложить копии документов, которые подтверждают прохождение военной службы.

Долги по оплате аренды выплачиваются со дня окончания службы. Делать это нужно поэтапно, не чаще раза в месяц, равными платежами, не превышающими половины суммы арендной платы за месяц.

Также можно без штрафов расторгнуть договор аренды. Он перестанет действовать с момента получения арендодателем уведомления с копией документов.

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