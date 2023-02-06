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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 4:41

Молодого жителя Тверской области накажут за развращение двух школьниц из Прикамья

Он отправлял им интимные фотографии
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 21-летнего жителя Тверской области возбудили уголовное дело. Его обвинили в совращении двух девочек из Добрянки, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В январе прошлого года парень начал написывать несовершеннолетним в соцсетях. Об их возрасте ему было известно. Обвиняемый говорил с ними на сексуальные темы, склонял их к фотографированию себя в обнаженном виде и сам отправлял интимные фото.

Сотрудники полиции при обыске нашли доказательства. Местожительство парня удалось выяснить. Теперь его ждет суд.

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