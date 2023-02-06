В центре Перми на перекрестке отключили светофоры

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Перми, 6 февраля, на одном из перекрестков в центре города перестали работать светофоры. Как сообщили в госавтоинспекции, их отключили для проведения профилактических работ.

Временно нерегулируемым стал перекресток Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко. Светофоры там вновь начнут работать после 10:00.

Водителям напомнили, что нужно быть внимательными и аккуратными. Их просят снизить скорость и соблюдать правила дорожного движения.

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