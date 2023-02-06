В Перми появится рабочая группа по животным без владельцев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Перми создаст рабочую группу, которая займется животными без владельцев. Об этом сообщает Business class со ссылкой на текст постановления, опубликованный в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления Перми».

Рабочая группа будет предлагать, как решать вопрос бесхозяйных животных в городе. Она займется разработкой механизма отлова и передачи в приюты. Согласно тексту постановления, неагрессивных животных после ряда процедур будут возвращать на прежние места обитания. В приютах оставят тех, кого по каким-либо причинам выпустить невозможно. Потерявшимся животным будут искать хозяев.

В рабочую группу войдут сотрудники горадминистрации, депутаты Пермской гордумы и представители обественных организаций. Последним сначала нужно подать заявку. Состав утверждает начальник городского управления по экологию и природопользованию.

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