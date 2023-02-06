Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 6 февраля 2023 года к 08:00 пробки в 8 баллов отмечаются в Мотовилихинском районе Перми. По традиции этого часа транспорт стоит по направлению въезда в центр города: на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой и ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской. Затор на въезде в Ленинский район в районе Соснового бора на ул. Якутской.

Чуть меньшие затруднения в движении на ул. Мостовой от ул. Фокинской до ул. Соликамской, ул. Соликамской от Чапаевского до «Дома дом», на ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Соликамской.

В Индустриальном районе следует обратить внимание на затор от Западного обхода по ш. Космонавтов и далее к кольцу с ул. Оверятской и ул. Промышленной, на ул. Леонова от Западного обхода при движении к ул. Промышленной, на ул. Карпинского от пр. Декабристов к ул. Стахановской, на ш. Космонавтов от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова, на ул. Столбовой от путепровода до ш. Космонавтов.

В Свердловском районе можно попасть в заторы на нескольких участках, начиная от Южного обхода по ул. Героев Хасана до ул. Чкалова.

В Дзержинском районе транспорт медленно движется на ул. Малкова от ш. Космонавтов в направлении к ДКЖ.

В Ленинском районе можно потерять время в заторе на кольце Колхозной площади, а затем на спуске по ул. Попова к ул. Ленина.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru