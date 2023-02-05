Бывшего прокурора Пермского края Александра Белых вновь выдвинули в квалификационную комиссию палаты адвокатов

В Пермском крае формируют состав квалификационной комиссии региональной адвокатской палаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заксобрание Пермского края в феврале 2021 году уже делегировали Александра Белых и Григория Куранова в состав квалификационную комиссию региональной адвокатской палаты. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», председатель комитета краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко и его заместитель Николай Благов вновь внесли их кандидатуры на рассмотрение о включении в состав вышеуказанной комиссии.

Уточним, сегодня бывший прокурора Прикамья Александр Белых трудится директором по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». Кроме него, в состав квалификационной комиссии региональной адвокатской палаты планируют включить сына заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Григория Куранова и директора ООО «Центр медицинского права» Владимира Куранова. Документ уже опубликован на сайте краевого Заксобрания. Его планируют рассмотреть на пленарном заседании 16 февраля.

Напомним, квалификационная комиссия адвокатской палаты Пермского края формируется сроком на 2 года и занимается тем, что принимает квалификационные экзамены на присвоение статуса адвоката, а также рассматривает жалобы на действия либо бездействие действующих адвокатов.

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