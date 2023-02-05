«Молот» разгромил «Рязань-ВДВ» со счетом 2:1

Фото: Хоккейный клуб «Молот»/ВКонтакте.

Невероятный по накалу матч из домашней серии завершился победой «Молота» - 2:1. ХК «Рязань-ВДВ» бился сильно, мощно – на кону был выход в плей-офф. Но кому-то из прямых конкурентов все равно пришлось проиграть.

- Как и в матче против «Тамбова», пермяки пропустили первыми, но еще до конца стартового игрового отрезка «Молот» успел отыграться. Следующую шайбу зрители увидели уже только в третьем периоде: подопечные Сергея Бердникова смогли реализовать большинство, благодаря точному броску Антона Капотова и впервые по ходу матча выйти вперед, - сообщили подробности в пресс-службе ХК «Молот».

В заключении встречи рязанцы собрались и предприняли финальный штурм ворот Данила Кудашева, но «Молот» смог сдержать натиск подопечных Артема Седунова и одержать вторую подряд победу. Не без мощной поддержки всех пермских болельщиков, конечно!

Уточним, 7 февраля пермские хоккеисты проведут заключительную игру домашней серии, в которой встретятся на льду с воскресенским «Химиком». Начало матча в 19.00.

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