За развращение 14-летней девушки пермяка отправили на обязательные работы

Фото: архив "КП".

20-летний житель Орджоникидзевского района Перми не смог устоять перед 14-летней девушкой. В результате чего получил судимость и 300 часов обязательных работ.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю, в прошлом году подросток сбежала из дома. Жить ушла к подруге, к которой в гости частенько заглядывал их общий знакомый.

Парень, воспользовавшись доверительными отношениями, нарушая «половую неприкосновенность, нормальное физическое, психическое развитие и нравственное формирование личности несовершеннолетней», соблазнил девушку.

Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему пермяку – его признали виновным в «половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». И назначили наказание – 300 часов обязательных работ.

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