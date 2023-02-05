За установленные в ПФР видеокамеры пермского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч

Бизнесмен устанавливал систему видеонаблюдения в одном из отделений ПФР. Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприниматель из Красновишерска установил в одном из офисов Пенсионного фонда России систему видеонаблюдения. И по решению суда должен был выплатить госучреждению неустойку по договору контракта - не предоставил заказчику вовремя документы, подтверждающие готовность работы.

В отделении судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю возбудили в отношении должника исполнительное производство – информация об этом тут же отразилась в его личном кабинете на портале «Госуслуг». Бизнесмена сей факт встревожил – и он связался с приставами, заверив их, что в течение пяти дней переведет необходимую сумму на депозитный счет подразделения. Но свое слово снова не сдержал. Тогда судебный пристав арестовал счета красновишерца, с которых и списали сумму задолженности – 300 тысяч рублей.

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