В Чернушке во время пожара погиб один мужчина, а второй получил травмы

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

3 февраля около 12 ночи в Чернушке горел двухэтажный дом по улице Льнозаводской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, огонь тушил 21 человек личного состава (5 единиц техники) и течение 40 минут.

Как выяснилось позднее, пожар начался в одной из квартир дома. Площадь горения составила 90 м2. До приезда пожарных из двухэтажки самостоятельно вышли два жильца, третий получил травмы, а четвертый погиб в огне.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, выясняют обстоятельства и причины пожара.

Уважаемые жители Пермского края, сотрудники краевого МЧС напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо: 1. немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, его адрес, место возникновения пожара, а также свою фамилию. 2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. Берегите себя и своих близких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лопнула труба с маслом: подробности пожара на территории пермской ТЭЦ

Один пострадавший находится в состоянии клинической смерти, еще двоих увезли в ожоговое отделение (подробнее...)