В Пермском крае 57-летнего таксиста-алиментщика догнали в продуктовом магазине

Алиментщик пытался спрятаться от приставов в магазине. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

У 57-летнего жителя Осы подрастал 11-летний сын. Но отца его жизнь мало интересовала. Более того, когда его принудили выплачивать алименты по решению суда – стал скрываться.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, мужчина сменил место жительства, а там, где был зарегистрирован, вообще не появлялся, официально нигде не работал, сменил номер телефона и прекратил общение с родственниками.

Но судебные приставы все же смогли вычислить место работы должника – он подрабатывал в такси. Служители закона переговорили с коллегами алиментщика и выяснили, где он находится в настоящее время, а потом отправились по указанному адресу.

Тот обеденный перерыв 57-летний мужчина запомнит надолго. Он вкусно пообедал в столовой, а после не спеша отправился в близстоящий магазин «Светофор». Тем временем приставы заблокировали машину таксиста своим транспортом.

В «Светофоре» мужчина заметил, что за ним следуют сотрудники ФССП. И попытался убежать, но его задержали и доставили в подразделение ведомства, где составили административный протокол за уклонение от уплаты алиментов (он задолжал на воспитание сына 125 тысяч рублей), по итогам рассмотрения которого назначили наказание - 40 часов обязательных работ.

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