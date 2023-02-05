4 февраля в Пермском крае произошло 7 пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В субботу в Пермском крае произошло семь пожаров. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, по два зарегистрированы в Перми и Пермском муниципальном округе, по одному – в Чернушинском и Чусовском городских округах, а также в Александровском муниципальном округе. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших – по одному человеку.

Основные причины возгораний - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (3 пожара), неосторожное обращение с огнем (3 пожара). В целях стабилизации обстановки с пожарами 4 февраля 192 профилактические группы в количестве 469 человек провели следующие мероприятия на территории Прикамья: обошли 2157 жилых домов и квартир; проинструктировали о мерах пожарной безопасности 3508 человек; распространили 3097 листовок (памяток).

Уважаемые жители и гости Пермского края, напоминаем, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия! Чтобы не потерять личное имущество, исключить получение травм различной степени тяжести и гибель на пожарах - не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Они всегда должны быть свободными для проезда пожарной техники. Кроме того, сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям установить в домах и квартирах автономные дымовые пожарные извещатели – один из эффективных средств предупреждения гибели людей на пожарах. Именно они помогают обнаружить ночью дым при возгорании на ранней стадии, который и представляет самую главную опасность.

Напоминаем, при пожаре незамедлительно звоните по телефонам: «01» - со стационарного телефона; «101» и «112» - с мобильного.

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