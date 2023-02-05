В ходе спецоперации на Украине погиб 27-летний житель Кунгура

Владислав Еремеев из Кунгура всегда был жизнерадостным. Фото: Кунгурский муниципальный округ/ВКонтакте

4 февраля на официальной странице Кунгурского муниципального округа ВКонтакте была опубликована информация о гибели в ходе спецоперации на Украине 27-летнего Владислава Еремеева (Ахунтдзянова). Сердце бойца перестало биться 17 января.

Влад родился в городе Чайковском 24 августа 1995 года. Он был третьим сыном в семье. Позднее его семья переехала в Кунгур, где он окончил кунгурскую школу №17. Учился в кадетском классе.

- Всегда был жизнерадостным и приветливым. Отличался трудолюбием, был физически подтянут. Имел много друзей. Школьным друзьям, учителям он запомнится веселым и добрым юношей, - написано в сообществе. - Администрация Кунгурского муниципального округа, дума Кунгурского муниципального округа выражают искреннее соболезнование родным и близким Владислава.

Жители Кунгура проводили Владислава Еремеева в последний путь 5 февраля.

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