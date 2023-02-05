65 аварийных домов снесли в Перми в 2022 году

Фото: соцсети Алексея Дёмкина.

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что в 2022 году город вышел на рекордные объемы по сносу аварийного жилфонда – 65 домов. Сейчас площадки под ними активно расчищают. Так, уже вывезли строительный мусор с улицы 2-й Подлесной, 19 и 21. Работы ведутся на площадках по улицам Мильчакова, 12 и Овчинникова, 16.

- Сносить, чтобы строить, - написал мэр в своем телеграм-канале. Там же он поделился планами на год наступивший. - Для того, чтобы еще нарастить объемы сноса, изменили подход к организации работ - демонтировать дома будет непосредственно муниципальное учреждение «Полигон». Это позволит ускорить темпы сноса и сократить расходы бюджета за счет использования собственной техники.

Освободившиеся земельные участки, по словам Алексея Дёмкина, планируется в дальнейшем вовлечь в оборот. В том числе под объекты социальной сферы. Так, в ближайшие годы на месте снесенных домов по улицам Овчинникова и Танцорова построят детские сады, а в Рабочем поселке - школы.

- Другие участки планируется выставить на торги под строительство домов и других объектов, - заключил глава Перми.

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