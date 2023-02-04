В Березниках похоронили военнослужащего, погибшего на Донбассе

Бойца похоронили 4 февраля. Фото: vk.com/brz_official

В Березниках 4 февраля простились с Александром Галяутдиновым, мужчина погиб на Донбассе при выполнении задач СВО. Об этом сообщает администрация Березников.

Кроме этого мы сообщали, что на военной операции погиб 38-летний Фарзуллаев Эльдар Вафадар оглы. В краевом военкомате информацию подтвердили. Пермяк служил по контракту. Прощание с ним состоялось 3 февраля.

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