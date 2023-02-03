81% компаний малого бизнеса справились с ограничениями поставок

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Сбер в партнёрстве с Минэкономразвития и Институтом фонда «Общественное мнение» представили проект ПРИМ — исследование проблем малого бизнеса и самозанятых, их настроений, ожиданий и планов на будущее.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер — крупнейший игрок на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства, наша рыночная доля — более 40%. Мы накопили большую экспертизу в этой части. В нашем новом исследовании мы решили проанализировать не только малое предпринимательство, но и такое перспективное сейчас направление, как самозанятые. Это исследование даёт объективную картину ситуации в сфере малого бизнеса, рассказывает, как чувствуют себя и чем живут самозанятые».

Исследование будет выходить ежеквартально. Первое было проведено в конце 2022 года.

Микро- и малый бизнес

Более половины представителей микро- и малого бизнеса оценили финансовое положение своей компании как удовлетворительное (56%). За последний год почти треть компаний (35%) не ощутила изменений в бизнесе и 13% компаний отметили улучшения.

Более половины компаний ММБ испытывали сложности с прекращением поставок материалов и товаров, но большинство из них (81%) справилось с этой проблемой полностью или частично.

По оценке предпринимателей, наибольшую пользу для бизнеса приносят такие виды господдержки, как специальные налоговые режимы (51%), предоставление льготного кредитования (42%) и налоговых льгот (39%).

От банков и иных компаний бизнес ожидает кредитов по льготным ставкам (60%); льготной рекламной поддержки (44%); помощи в выходе на новые рынки (33%); кредитных каникул и отсрочек платежей (32%); обучений бизнес-планированию (31%); IT-решений для организации и ведения бизнеса (29%) и др.

94% компаний малого бизнеса пользуются цифровыми решениями для бизнеса, чаще всего — сервисами для общения, электронным документооборотом и электронной подписью.

Для онлайн-торговли и продвижения товаров или услуг компании используют собственный сайт (41%), социальные сети (38%), рассылки клиентам (по электронной почте, СМС, мессенджеры) (23%), контекстную рекламу (22%), маркетплейсы (21%).

Топ-3 цифровых сервисов Сбера, с которыми работает бизнес, — онлайн-касса (87%), электронный документооборот (80%) и электронная отчётность (76%).

Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития России:

«Минэкономразвития крупнейший оператор государственных программ развития малого и среднего бизнеса. Программы включают весь спектр финансовой, консультационной и образовательной поддержки. Также Минэком сформирована региональная инфраструктура поддержки бизнеса. Совместная работа с крупными компаниями и банками позволяет консолидировать возможности в реализации мероприятий для бизнеса. Так в 2022 году по крупнейшей банковской программе с господдержкой «1764» предприниматели получили 53 тыс. кредитов на общую сумму 507,6 млрд рублей, из них в Сбербанке 33,3 тысячи кредитов на сумму 204,2 млрд рублей. Совмещение исследовательских возможностей и данных также помогает расширять и донастраивать меры поддержки бизнеса».

Cамозанятые

Самые популярные сферы у самозанятых — услуги, где требуется личное взаимодействие между исполнителем и заказчиком (строительство, ремонт, красота, перевозка грузов и др.). Таких самозанятых 73%. Около трети (26%) заняты в услугах дистанционного формата (дизайн, образование, IT, маркетинговые, юридические и финансовые услуги и др.).

42% самозанятых ведут своё дело уже более 5 лет, 17% — от 3 до 5 лет, 41% — до 3 лет.

Чаще регистрируют официальную люди моложе 40 лет с высшим образованием, а также жители городов-миллионников. Реже — более возрастные (41–60 лет) и менее квалифицированные работники (со средним образованием), проживающие в посёлках городского типа и сёлах.

У 29% самозанятых почти все клиенты постоянные, а у 30% — их половина и больше половины. Это характерно для сферы красоты и здоровья (50%). Менее характерно — для оказывающих услуги перевозок (22%) и строительства, ремонта (20%).

66% самозанятых не составляют официальный договор: 17% фиксируют все детали в ходе переписки, 49% договариваются обо всём устно.

Александр Ослон, генеральный директор Института фонда «Общественное мнение»:

«Предприниматели и самозанятые – это самая инициативная часть населения. Они – источник и драйвер социально-экономической активности в стране. Самозанятые, к тому же, являются группой населения, которая при грамотной поддержке может расширить свою деятельность и «вырасти» в предпринимателей, а без оной – сильнее уйти в тень. Поэтому сейчас особенно важно понимать их ситуацию, настрой, планы, то, с какими трудностями эти две группы сталкиваются и в какой помощи от государства нуждаются, чтобы создать им условия для уверенного и динамичного развития».

Исследование проводится с помощью телефонного опроса владельцев и совладельцев российских компаний микро- и малого бизнеса (юридические лица) и индивидуальных предпринимателей, всего 600 респондентов. А также самозанятых, фрилансеров, работающих на себя россиян, не имеющих статуса ИП или юридического лица, всего 606 респондентов.