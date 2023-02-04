Жители Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани и Перми за год отложили в «цифре» более 100 млн рублей на негосударственную пенсию

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СберНПФ подвел итоги продаж индивидуальных пенсионных планов (ИПП) в 2022 году. Интерес жителей Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани и Перми к пенсионным продуктам Сбера сохранился, при этом клиенты все чаще оформляют пенсионные продукты в «цифре» и пополняют их онлайн. В 2022 году нижегородцы, чебоксарцы, казанцы и пермяки, самостоятельно открывшие ИПП в цифровых каналах, дистанционно пополнили эти программы на 102 млн рублей (это больше аналогичных показателей 2021 года на 47%).

Всего 26,5 тыс. россиян, в числе которых и жители Волго-Вятского региона, в прошлом году открыли ИПП СберНПФ в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте фонда. Средний первоначальный взнос в цифровых каналах составил 10 тыс. рублей, текущий взнос — 3 тыс. рублей. Оба показателя за год сохранились на уровне 2021 года.

55% клиентов, которые оформили договоры ИПП онлайн, пополняли их ежемесячно, 33% — ежегодно, 12% — ежеквартально. Лучше всего с такой задачей справляется автоплатеж — в прошлом году эту услугу стали использовать вдвое чаще.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Пенсионные продукты Сбера позволяют жителям Волго-Вятского региона сформировать сбережения и обеспечить привычное качество жизни после выхода на пенсию. Наличие финансовой подушки помогает сохранить уверенность в завтрашнем дне. Одним из возможных способов долгосрочного формирования сбережений можно рассмотреть индивидуальный пенсионный план. ИПП позволяет клиентам самостоятельно определять размер и периодичность уплаты пенсионных взносов, а также приостанавливать и возобновлять уплату. Кроме того, с начала этого года накопления на ИПП еще и застрахованы Агентством по страхованию вкладов».