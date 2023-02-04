В Пермском крае во время пожара в двухэтажном доме один человек погиб, еще один пострадал

На месте ЧП работали 21 человек личного состава.

В Чернушке вечером 3 февраля произошел крупный пожар, загорелся двухэтажный жилой дом по улице Льнозаводская. На место вызвали пожарных. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, площадь пожара была – 90 кв метров, горение началось в одной из квартир. На месте ЧП работали 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

До приезда пожарных из дома вышли два жильца. Спустя почти час пламя сбили, в доме был найден погибший, один человек получил травму.

- Сотрудники МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются, - сообщают в ведомстве.

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