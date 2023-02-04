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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 12:45

В Пермском крае во время пожара в двухэтажном доме один человек погиб, еще один пострадал

Огонь охватил площадь 90 квадратных метров
Анна Маркова
На месте ЧП работали 21 человек личного состава.

На месте ЧП работали 21 человек личного состава.

В Чернушке вечером 3 февраля произошел крупный пожар, загорелся двухэтажный жилой дом по улице Льнозаводская. На место вызвали пожарных. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, площадь пожара была – 90 кв метров, горение началось в одной из квартир. На месте ЧП работали 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

До приезда пожарных из дома вышли два жильца. Спустя почти час пламя сбили, в доме был найден погибший, один человек получил травму.

- Сотрудники МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются, - сообщают в ведомстве.

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