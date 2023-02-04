В Пермском крае в поселке жители увидели рысь с котенком

Рысь в поселке заметили с котенком. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В поселке Железнодорожный Березниковского округа 3 февраля жители увидели рысь с котенком. Об этом рассказали в Минприроды Прикамья.

- Жители рассказали, что видели зверей возле заброшенных садов, - рассказали в ведомстве. - Государственный охотинспектор побывал на месте происшествия и опросил очевидцев.

Сотрудники лесничества попытаются отловить рысь с котенком, чтобы вывезти подальше от поселка.

Специалисты напоминают, что контактов с диким животным лучше избегать. Если все же встреча произошла, дайте зверю уйти. Если животное ведет себя адекватно, то скорее всего, не несет угрозы, случайно вышло к людям.

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