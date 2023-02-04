В МЧС предупреждают о наслоении изморози на проводах и гололеде

В Пермском крае с 4 по 5 февраля синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Пермском крае с 4 по 5 февраля синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В МЧС по Пермскому краю предупреждают, что в отдельных районах возможно наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.

Это может привести к обрывам линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторыам и увеличению ДТП на дорогах, сход снега и льда с крыш.

Напомним, по информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу 4 февраля температура воздуха будет выше обычного на 3–8°, в ночные часы столбик термометра опуститься до −12…−7º.

В воскресенье 5 февраля - без существенных осадков в сочетании со слабым ветром. Температура воздуха ночью −15…−10º, в Перми около −14°, при прояснениях до −22…−17°, днем −10…−5°, в Перми около −8°.

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