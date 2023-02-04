В Перми на неделе пройдут отключения холодной воды

"Мяу! Опять воду отключили".
Фото: Анна Маркова
В Перми на неделе с 6 по 12 февраля компания «Новогор-Прикамье» проведет плановые и аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети. Без воды 8 февраля останутся жильцы в некоторых домах в Кировском районе, 11 февраля по улице Петропавловской, Казахской и Комсомольскому проспекту.
На сутки с 11 -12 февраля, запланирован ремонт на улице Учительской, без воды останутся десятки домов:
Барамзиной, 38, 42, 42/2, 42/3, 42/4, 52
Боровая, 16, 2
Каменского, 3
Герцена, 1, 4
Папанинцев, 10, 12
Парковый, 29
Учительская, 3
Энгельса, 1.
Подробнее о графике ремонтных работ в Перми можно узнать здесь.
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