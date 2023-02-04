В Перми молодожены необычно отпраздновали свадьбу

Молодые ехали в автолюльке. Фото: vk.com/cp_perm

В Перми прошла необычная свадьба, не каждый день такое увидишь. В Индустриальном районе на улице Мира автомобилисты на дороге заметили, как едет автокран, украшенный шариками. Они предположили, что люльке стоят жених и невеста. У девушки под курткой виднелось белое платье, а в руках был букет.

Под восторженные клаксоны машины, молодые улыбались и махали руками.

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