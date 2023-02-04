В Перми суд дважды оправдал чиновницу по делу о смерти женщины, которую загрызли собаки

Ольгу Муравьеву опять оправдали. Фото: архив "КП"

В Перми вновь рассмотрено уголовное дело Ольги Муравьевой, начальника отдела городской среды, природопользования и организационной работы городского управления экологии и природопользования. Об этом сообщат издание «Коммерсант».

Ее обвиняли по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Следствие посчитало, что из-за бездействий Муравьевой в Мотовилихинском районе Перми численность бездомных собак стала угрожающей.

Напомним, страшная история произошла весной 2020 года. 58-летнюю пермячку в микрорайоне Висим растерзала стая бездомных собак. Обвиняемой по делу стала и. о. замначальника управления экологии и природопользования Перми – Ольга Муравьева. Прокуратура требовала приговорить ее к трем годам в колонии-поселении. Так как обязанностью чиновницы был контроль за службой по отлову безнадзорных собак.

Следователям не удалось доказать вину начальницы отдела. Осенью 2021 года судья оправдал Муравьеву в связи с отсутствием состава преступления.

Далее прокуратура подала апелляцию, но решение осталось в силе. Затем кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор. Далее дело было направлено на новое рассмотрение в Ленинский суд Перми.

Прокуратура просила для Ольги Муравьевой три года колонии-поселения, но суд ее оправдал.