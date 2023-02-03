В Пермском крае прокуратура потребовала расширить ассортимент на молочных кухнях

Прокуратура проверила, все ли дети получают на молочных кухнях кисломолочные продукты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Пермского края проверили ассортимент на молочных кухнях. Выяснилось, что с 1 января 2023 года в Перми мамы малышей от 8 месяцев до 3 лет получают кисломолочку в виде молока, кефира и творога, а все остальные – только сухие молочные смеси и каши. То есть внесенные изменения в Порядок обеспечения полноценным питанием (молочными продуктами) детей в возрасте до 3 лет, утвержденные приказом министерства здравоохранения Пермского края, не позволяют в полной мере реализовать права всех маленьких жителей региона.

В результате прокурор Пермского края Павел Бухтояров предложил губернатору Дмитрию Махонину «обеспечить равное соблюдение прав» всех детей, которым «положена кисломолочная продукция промышленного производства в виде молока, кефира и творога», сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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