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НовостиОбщество3 февраля 2023 16:47

В Пермском крае прокуратура потребовала расширить ассортимент на молочных кухнях

Чтобы малыши со всего региона получали качественное питание
Екатерина Яганова
Прокуратура проверила, все ли дети получают на молочных кухнях кисломолочные продукты.

Прокуратура проверила, все ли дети получают на молочных кухнях кисломолочные продукты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Пермского края проверили ассортимент на молочных кухнях. Выяснилось, что с 1 января 2023 года в Перми мамы малышей от 8 месяцев до 3 лет получают кисломолочку в виде молока, кефира и творога, а все остальные – только сухие молочные смеси и каши. То есть внесенные изменения в Порядок обеспечения полноценным питанием (молочными продуктами) детей в возрасте до 3 лет, утвержденные приказом министерства здравоохранения Пермского края, не позволяют в полной мере реализовать права всех маленьких жителей региона.

В результате прокурор Пермского края Павел Бухтояров предложил губернатору Дмитрию Махонину «обеспечить равное соблюдение прав» всех детей, которым «положена кисломолочная продукция промышленного производства в виде молока, кефира и творога», сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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