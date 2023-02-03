В центре Перми забилось «Сердце Пармы»

Скульптура "Сердце Пармы". Фото: соцсети Алексея Дёмкина.

30 января «Комсомолка» писала, что на эспланаде начали возводить новую скульптуру «Сердце Пармы». Новую инсталляцию создали взамен растаявшей «300П». Мастера пообещали сделать ее к вечеру 3 февраля и слово свое сдержали.

- Благодарю команду пермских ледовых скульпторов в составе Сергея Батуева, Андрея Катаева и Максима Верта, которые всего за четыре дня на месте утраченной из-за погодных условий фигуры «300П» создали новую скульптуру «Сердце Пармы», - написал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - В ней воплощен образ Уральских гор с узнаваемыми рельефами известных скал, расположенных на реках Пермского края.

Подписчики канала отметили, что новая скульптура «гораздо красивее и более осмысленна, чем «300П».

Скульптура "Сердце Пармы". Фото: соцсети Алексея Дёмкина.

Уточним, полюбоваться скульптурами из «Зимнего вернисажа» можно будет до 20 февраля.

- Успевайте посмотреть, ведь красота ледяных скульптур, как вы уже заметили, хрупкая и недолговечная, - отметил Алексей Дёмкин.

Скульптура "Сердце Пармы". Фото: соцсети Алексея Дёмкина.

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