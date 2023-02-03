Ушедшая из России пермская компания-единорог Miro намерена сократить 119 сотрудников

В компании сократят 119 сотрудников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Покинувшая Отечество пермская IT-компания Miro объявила о сокращении сотрудников. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на основателя стартапа Андрея Хусида, для удовлетворения потребностей компании больше не требуется большая команда, поэтому штат сократят на 7%. В цифрах это 119 человек. Изменения в штате позволят сократить расходы и сосредоточиться на приоритетных направлениях. Уволенным сотрудникам выплатят выходные пособия и предоставят льготы.

Кроме сокращения штата, в компании на 2024 год запланировано сокращение расходов на подбор персонала, поездки и корпоративные мероприятия.

Напомним, платформа для совместной удаленной работы Miro была основана пермяками Андреем Хусидом (гендиректор) и Олегом Шардиным в 2011 году. Офисы стартапа находились Перми, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, Амстердаме и Остине. В марте 2022 года IT-компания приостановила деятельность российского филиала, а в мае запустила его ликвидацию. Пермским сотрудникам руководство Miro предложило трудоустроиться в зарубежные филиалы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru