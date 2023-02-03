Ушедшая из России пермская компания-единорог Miro намерена сократить 119 сотрудников

В компании сократят 119 сотрудников.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Покинувшая Отечество пермская IT-компания Miro объявила о сокращении сотрудников. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на основателя стартапа Андрея Хусида, для удовлетворения потребностей компании больше не требуется большая команда, поэтому штат сократят на 7%. В цифрах это 119 человек. Изменения в штате позволят сократить расходы и сосредоточиться на приоритетных направлениях. Уволенным сотрудникам выплатят выходные пособия и предоставят льготы.
Кроме сокращения штата, в компании на 2024 год запланировано сокращение расходов на подбор персонала, поездки и корпоративные мероприятия.
Напомним, платформа для совместной удаленной работы Miro была основана пермяками Андреем Хусидом (гендиректор) и Олегом Шардиным в 2011 году. Офисы стартапа находились Перми, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, Амстердаме и Остине. В марте 2022 года IT-компания приостановила деятельность российского филиала, а в мае запустила его ликвидацию. Пермским сотрудникам руководство Miro предложило трудоустроиться в зарубежные филиалы.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru