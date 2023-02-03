Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте.

В эти дни пермская женская команда «Звезда-2005» проводит учебно-тренировочный сбор в Турции на одной из спортивных баз курортного города Аланья.

В рамках сборов «звездочки» провели первый контрольный матч. Их соперником стала юношеская команда «Аланьяспор». Матч завершился победой мальчишек из Турции – 3:0 (1:0).

Как нам сообщили в пресс-службе ЖФК «Звезда-2005», первый мяч пермские футболистки пропустили с пенальти в первом тайме, два других - во втором. «Звездочки» имели хорошие моменты для взятия ворот соперника, но реализовать их так и не удалось.

На сборах в Турции «Звезда-2005» должна еще провести три-четыре матча. Даты и соперники станут известны позднее.

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