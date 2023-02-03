Все, что вы хотели узнать про вклады

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Каждый, кто хоть раз открывал банковский вклад, знает, какое это ответственное дело, ведь размещая свои кровные в банке, хочется быть уверенным, что выбран отвечающий всем запросам вариант.

Эксперты Сбера отвечают на самые популярные вопросы про вклады. Надеемся, что с ответами на них вы сможете вложить средства именно так, как вы хотите.

1. Как выбрать вклад с выгодой для себя

Выбирая вклад, все мы смотрим на процентную ставку и хотим найти наиболее выгодное предложение. Но нужно помнить, что за высокими ставками по вкладам иногда скрываются дополнительные условия. Во-первых, это может оказаться не ставка по вкладу, а надбавка за первые месяцы. Когда они пройдут, ставка может стать значительно ниже. Или это может оказаться не вклад, а накопительный счёт. По нему банк может изменять условия в одностороннем порядке.

Во-вторых, обязательным условием для открытия вклада может быть оформление дополнительного продукта.

Поэтому для начала важно определиться, с какой целью вы открываете вклад:

— если вам надо просто оставить деньги в надёжном месте, то подойдёт вклад без возможности снятия и пополнения;

— если вы хотите постепенно накопить на конкретную цель — например, на отпуск с детьми или ремонт в квартире — то выбирайте пополняемый вклад;

— а вот если нужно и пополнять, и периодически снимать средства — вам подойдёт накопительный счёт или наличие этих опций в других вкладах.

2. Как открыть вклад и обязательно ли для этого идти в банк

Удобнее всего открыть вклад онлайн в мобильном приложении. При открытии в интернет-банке ставки по вкладу могут быть выше, чем в офисе банка. Если у вас уже есть карточный счёт в банке, то можете перевести с него часть средств на вклад или накопительный счёт. Для пополнения и снятия денег не нужно ходить в банк. Совершайте нужные вам операции в несколько касаний на смартфоне.

3. Можно ли закрыть вклад досрочно

Вы имеете право закрыть вклад в любой момент и забрать сумму вклада по первому требованию. Но если закрываете депозит досрочно, то теряете право получить проценты за весь срок договора. Можно рассчитывать только на первоначальную сумму плюс процентную ставку банка при досрочном расторжении, которая, как правило, значительно ниже, чем процентная ставка по вкладу.

4. Как узнать, когда заканчивается вклад, и как его продлить

Вы можете посмотреть, когда заканчивается срок вклада, в личном кабинете и мобильном приложении на главном экране, найдя нужный вклад, договоре вклада.

Если вы не закрыли вклад в день окончания срока, то он автоматически продлевается на тот же срок и на условиях, которые действуют в банке в настоящий момент.

5. Можно ли пополнять действующий вклад и снимать с него часть суммы

Можно, это зависит от конкретных условий вклада. Если условия позволяют, вы имеете право пополнять депозит или снимать с него часть денег. Обычно по таким вкладам действует требование по неснижаемому остатку — речь о той сумме, которую всегда нужно держать на счёте.

6. Как начисляются проценты по вкладу

В СберБанке три варианта начисления процентов — ежемесячно, ежеквартально и в конце срока вклада.

Вы можете сами решать, оставлять ли начисленные проценты (за месяц или за квартал) на вкладе или переводить на карту и пользоваться этими деньгами.

7. Что такое капитализация процентов по вкладу

Если вы не снимаете со вклада причисленные проценты, то в каждом следующем расчётном периоде новые проценты начисляются уже на первоначальную сумму вклада вместе с полученным ранее процентным доходом.

8. Когда закрывать вклад, чтобы не потерять проценты

Чтобы не потерять начисленные проценты, лучше забирать средства и закрывать вклад на следующий день после даты окончания действия договора.

Если дата окончания срока вклада и дата пролонгации выпадают на нерабочий (праздничный) день, они переносятся на следующий рабочий день.

9. Есть ли комиссия за пополнение средств вклада

Безналичное пополнение вклада происходит без комиссии. При переводе средств со счёта в другом банке возможна комиссия банка-отправителя.

10. Кто может открыть вклад ребёнку и какие документы нужны

С 14 лет сам подросток может открыть депозит на своё имя.

Кроме того, открыть вклад на имя ребёнка могут родители, родственники, опекуны или доверенные лица несовершеннолетнего и в целом любой гражданин России. В этом случае для открытия вклада помимо документа, удостоверяющего личность, потребуется подготовить определённый пакет документов, в зависимости от того, кем вы приходитесь ребёнку.