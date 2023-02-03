Полезные эко привычки от сотрудников Сбера

Фото: Сбер

ESG – это важный мировой тренд ответственного инвестирования. ESG – это англоязычная аббревиатура от Environmental (экология), Social (социальное развитие) и Governance (корпоративное управление). Все вместе это значит развитие бизнеса с заботой об окружающей среде, обществе и партнерах. Такой подход гарантирует устойчивое развитие, когда бизнес не только удовлетворяет нужды текущего поколения, но и делает вклад в развитие будущих. Само понятие «устойчивое развитие» ввела Организация Объединенных Наций (ООН) еще в 1987 году.

В России все больше компаний и предприятий придерживаются данных принципов. И Сбер в Прикамье не исключение. Сотрудники банка рассказали о своих ежедневных привычках, которые помогут выработать привычку бережного отношения к уникальной природе нашего региона.

Александр К.:

- Прежде всего, я начал экономить электричество, подключив бытовую технику (в том числе и компьютер) к удлинителю и выключая его полностью, когда техника не используется. Также перестал пользоваться бумажными квитанциями и оплачиваю счета через интернет или мобильный телефон.

Светлана У.:

- Самым сложным для меня было отказаться от привычки покупать продукты по принципу «вдруг пригодится». Сейчас я планирую готовку, использую списки и стараюсь избегать спонтанных покупок. Стараюсь не поддаваться на маркетинговые уловки, заставляющие покупать больше продуктов, чем мне нужно. А еще я отказалась от пластиковых пакетов и стала ходить за покупками со своей сумкой, благо сейчас большой выбор шоперов на любой вкус.

Андрей Б.:

- Я люблю заниматься спортом, поэтому с легкостью начал ездить на работу на велосипеде, а если есть время вообще хожу пешком. Поездки на машине оставил для дальних поездок или больших компаний. Очень удобно и за рулем велосипеда и в спортзале использовать многоразовую бутылку для воды. А супруга еще и стаканчик для кофе приобрела многоразовый, в некоторых кофейнях кофе стоит дешевле, если его приобрести в собственную посуду.

Елена Л.:

- У меня трое детей, они очень быстро вырастают из одежды, мы начали отдавать то, что нам не нужно в благотворительные организации, которые дают вторую жизнь одежде, книгам и мебели, которыми мы пользовались аккуратно. Кстати, многие сотрудники Пермского отделения – постоянные участники благотворительной акции «Второе дыхание вещей.

Бережное отношение к природе – это вклад каждого из нас в сохранение окружающей среды для будущих поколений, считают сотрудники Сбера.