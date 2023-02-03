Быстрый способ попасть к врачу в сезон ОРВИ

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Незаметно приближается к середине 3 учебная четверть, период которой всегда увеличивается заболеваемость учащихся сезонными ОРВИ и ОРЗ. Взрослые также в этот период чаще болеют простудными заболеваниями.

В связи с этим, увеличивается нагрузка на поликлиники и больницы. Записаться к врачу становится сложнее, и очереди в поликлиниках расту. И вот здесь на выручку современному человеку приходит телемедицина. Давайте пошагово рассмотрим, как работает сервис на примере одной из медицинских онлайн-платформ СберЗдоровье.

Шаг №1. Скачать приложение. Установите одноименное приложение к себе на смартфон. Приложение бесплатное и доступно для скачивания в AppleStore и PlayMarket.

Шаг №2. Выберите удобный формат работы. После регистрации в личном кабинете, вы можете выбрать удобный для вас формат: покупать разовые консультации у докторов, или же взять пакет консультаций на период от двух недель до года.

Шаг №3. Протестировать работу сервиса. Связаться с врачом можно круглосуточно любым удобным способом: позвонить прямо из мобильного приложения, общаться со специалистом в чате, использовать возможности видеосвязи, в этом случае врач лучше оценит ваше состояние. После консультации специалист составляет медицинское заключение и полный протокол лечения.

Шаг №4. Получить рекомендации врача. Пациент отправляет необходимую медицинскую документацию (рентген, МРТ, КТ, выписки из медкарты и так далее). При необходимости по рекомендации врача пациент проходит дополнительные обследования по месту жительства. История консультаций будет храниться в вашем личном кабинете. При необходимости врач всегда сможет обратиться к данным предыдущих обследований, чтобы следить за динамикой лечения. Все предельно просто и удобно, даже если у вас совсем нет времени. Кстати, установить приложение, научиться им пользоваться, вам помогут в любом отделении Сбербанка.