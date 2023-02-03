В Прикамье объявлены три избирательные компании

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае объявили о старте трех избирательных компаний. Об этом сообщает Business class со ссылкой на крайизбирком.

В ходе избирательных кампаний будут распределены четыре депутатских мандата. Выборы пройдут в избирательных округах №9 и №10 в Думу Осинского округа, в округе №19 в Думу Добрянского округа и №15 в Думу Чусовского округа.

В этих округах депутаты досрочно сложили свои полномочия — летом прошлого года. Выборы должны состояться не позднее, чем через год, поэтому они не могут состояться в единый день голосования в сентябре.

В Осинском, Добрянском и Чусовском округах голосование пройдет 23 апреля.

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