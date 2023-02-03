В Пермском крае на выходных потеплеет до -3 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье на выходных ожидается умеренно теплая погода. Будет облачно, возможны небольшие осадки. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 4 февраля, температура воздуха ночью составит -7…-12 градусов, а днем -3…-8. В воскресенье, 5 февраля, ночью будет -10…-15 градусов, днем -5…-10.

Синоптики отмечают, что в отдельных районах могут появиться гололедно-изморозевые отложения.

Ранее мы рассказывали о долгосрочном прогнозе погоды на февраль. Первая декада месяца отличится большими перепадами температур от нулевой отметки до -20 градусов. Во второй декаде сильных изменений не ожидается. Осадков будет не очень много. В третьей декаде еще будет прохладно, в районе -10…-12 градусов. К концу месяца потеплеет до -3…-5.

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