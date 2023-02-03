В Перми ищут 74-летнего пенсионера с татуировкой «Лена» на кисти

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Перми пропал 74-летний Александр Козлов. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Пенсионер вышел из дома по улице Васнецова в Орджоникидзевском районе 2 февраля в 14:00, но так и не вернулся. Волонтеры начали поиски в ночь на 3 февраля.

Рост пропавшего 155-160 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы седые. Был одет в серую куртку, темно-фиолетовые штаны, белые ботинки и черную шапку.

Из особых примет татуировка «Лена» на левой кисти, сильная сутулость, неразборчивая речь, тремор всего тела. Также пенсионер ходит с палкой. С собой у него была черная сумка через плечо.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 102 или +7 (342) 204-49-04.

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