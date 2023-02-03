В Прикамье появится «Региональный молодежный центр»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае начнет работать «Региональный молодежный центр». Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Мхонин.

В документе указано, что центр создается для помощи молодежи в саморазвитии и самореализации, формирования у них устойчивой гражданско-нравственной позиции. Также он сможет проводить различные общественные мероприятия, реализовывать проекты. В центре будут работать 11 человек.

Ранее мы рассказывали, что площадкой для Дома молодежи может стать кинотеатр «Кристалл» на Комсомольском проспекте. Вопрос создания Дома молодежи обсуждается с 2021 года. В нем появится коворкинг, студия молодежного телевидения, зал для игр КВН и других мероприятий.

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