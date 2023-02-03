Фото: Яндекс Пробки.
По информации сервиса «Яндекс Пробки», 3 февраля 2023 года к 08:00 пробки в 7-9 баллов отмечаются в нескольких районах Перми.
В Мотовилихинском районе Перми наиболее сложная дорожная ситуация: на ул. Огородникова и Мостовой от Ленинградской до ул. Соликамской, на ул. Славянова от ул. Восстания до ул. Свердлова, на ул. Соликамской от ул. Волжской до ул. Славянова. Причина пробки - первое ДТП этого часа на ул. Славянова перед Музеем артиллерии при движении от у. Смирнова.
В Свердловском районе скопление транспорта на перекрестке улиц Чкалова и Героев Хасана – здесь еще одно ДТП. Транспорт медленно движется на ул. Героев Хасана от ТЦ «Шоколад» к кольцу у «Велты».
В Ленинском районе заторы на ул. Попова в обоих направлениях на участке между улицами Пушкина и Екатерининской.
В Индустриальном районе затор на на круговой развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо», перекрестке ул. Свиязева с ул. Леонова.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.
На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.
Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!
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